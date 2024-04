Sanità, Garibaldi (PD): “Sui social di Toti il buco di 63milioni diventa un investimento. Indecente presa in giro sulle spalle dei cittadini”

Liguria. “In queste ore Toti, in un video sui social, sta sostenendo che il buco di bilancio in sanità di 63 milioni di euro ripianato ieri, con un taglio di 35,5 milioni alle ASL, in realtà non è un buco, ma addirittura si tratta di un investimento, con più soldi alla sanità per i cittadini. Evidentemente o gli è stato hackerato il profilo, o siamo di fronte a un video generato dall’intelligenza artificiale”. Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi commentando il video pubblicato sui social dal presidente della Regione Liguria.

Prosegue Garibaldi: “Se fosse veramente lui, la questione sarebbe molto più preoccupante: o Toti non sa la matematica e non conosce la differenza tra più e meno nel bilancio, ed è un problema per chi fa il presidente di Regione e l’assessore al bilancio, o non sa la differenza tra tagliare dei fondi e metterli. Oppure la matematica Toti la conosce benissimo e oltre a tagliare sulla sanità, prende pure in giro i cittadini, sperando che non si accorgano dei tagli”.

“Dire ad un paziente di stare tranquillo perché i soldi che gli servirebbero per rispondere a un bisogno sanitario quest’anno sono stati spostati per pagare le prestazioni dell’anno scorso, e che non si tratta di un taglio, ma di un investimento, altro non è che una gigantesca ed indecente presa in giro. Che però non funzionerà, visto che è evidente a tutti, a partire dai tanti pazienti in attesa, che i tagli ci sono e che li sta facendo la Regione. Toti la smetta di prendere in giro tutti, di negare la realtà e interpretare i numeri e la matematica”.