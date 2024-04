San Francesco Loano in Eccellenza, Cattardico: “Prima non ci consideravano, ora festeggiamo”

Loano. La San Francesco Loano è in Eccellenza dopo una stagione praticamente perfetta. Solo una sconfitta fino ad ora e numeri da vera e propria squadra schiacciasassi. Dopo il triplice fischio, sommerso dagli abbracci di giocatori e collaboratori, con una tribuna tutta rossoblù a festeggiare all’Ellena, un uomo che ha sempre cercato di tenere il “profilo basso”, chiamando alla calma quasi in ogni momento dell’anno, che ora non ha potuto nascondere la sua emozione per questo momento speciale. Cristian Cattardico, chiamato “il mago“, ha lanciato l’incantesimo perfetto e fa tornare il comprensorio loanese all’interno della massima serie regionale.

“Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, penso che i ragazzi si ricorderanno a lungo un’annata del genere – dichiara il tecnico con la corona in testa e lo scettro in mano -. Già è difficile vincere un campionato, stravincerlo come abbiamo fatto noi è qualcosa di incredibile. Non abbiamo mai mollato niente. Questa è una squadra di giocatori giovani che hanno fame di festeggiare, bisogna sempre tenerli a bada. Sono meravigliosi e non si rendono ancora conto di quello che hanno fatto. Un gruppo meraviglioso“.

“Ad Agosto indifferenza…ad Aprile in Eccellenza!”, così recita la maglia celebrativa rossoblù per il salto di categoria. Cattardico spiega: “Sin dall’inizio dell’anno siamo stati sottovalutati e non ci consideravano. Abbiamo fatto una squadra per fare un bel campionato. Qualcuno giocava tra la Prima e la Seconda Categoria, qualcuno è stato mandato via da altre squadre. Abbiamo sempre lottato e rispettato tutti, magari specchiandoci meno“. Poi in intervista si fionda anche Matteo Bonifazio, ricevendo l’elogio del suo allenatore: “Questo è un ragazzo che, quando si renderà conto che è un giocatore vero, diventerà ancora più bravo. Quest’anno ha fatto un grande campionato“.

“In questo momento dobbiamo pensare esclusivamente a festeggiare e finire la stagione. Abbiamo una finale di Coppa Italia da conquista insieme al titolo regionale. Incantesimo? Lo hanno fatto i ragazzi, sono loro i veri artefici della stagione“, conclude Cattardico.