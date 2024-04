Rinviato l’incontro “Laudate et exultate” all’Oratorio N. S. di Castello

Savona. A causa dei lavori di smontaggio della scultura lignea “La deposizione dalla croce” di Filippo Martinengo “il Pastelica” l’incontro dell’8 aprile nell’Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, con Gianfranco Ricci sul tema “Laudate et exultate: la santità a portata di mano e di cuore” è rinviato a data da destinarsi. L’oratorio è infatti ancora chiuso fino al termine dell’operazione propedeutica al restauro della più imponente e pesante “cassa” (18 quintali) della processione del Venerdì Santo.

L’evento fa parte del miniciclo di conferenze “Incontriamoci in Oratorio” che hanno luogo sempre di lunedì alle ore 20:45 nel centro storico, aperte a tutti, in particolar modo ai confratelli, e organizzate dalla Diocesi di Savona-Noli, dall’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” e dalla Confraternita Nostra Signora di Castello. Nel programma dell’incontro con Ricci anche l’intermezzo musicale a cura di Graziano Interbartolo e l’intervento della priora Sonia Pedalino su “I legni processionali dell’Oratorio di N.S. di Castello: arte, religiosità e devozione popolare”.

Resta confermato invece il 13 maggio l’appuntamento con Milly Venturino dell’Arciconfraternita Santissima Trinità, la quale parlerà di “Confratelli e confraternite: passato e… futuro?”. Marco Lovisetti intratterrà il pubblico con l’intermezzo musicale. Silvia Bottaro, presidente dell'”Aiolfi”, approfondirà l’argomento “La Madonna della Misericordia nell’arte, nella letteratura e nella cultura popolare”.