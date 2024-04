Celle Ligure. “Ci sono proposte e progetti, ma attualmente, ad oggi, non è stato inserito il finanziamento per questo tipo di intervento nel contratto di programma”.

Passeggiata sull’Aurelia tra Celle e Albisola. Ringhiere arrugginite e tratti degradati. Che si fa? Risponde Anas che “è a piena conoscenza della situazione” e ha, nel corso del tempo, provveduto a mettere una rete di plastica nei tratti più rischiosi per evidenziarne il pericolo. Si attende che arrivino i soldi per rimediare al problema.

“Stiamo aspettando novità in merito per poter intervenire”, sottolinea l’Azienda che si occupa delle strade. Tratto panoramico sul mare, per questo la ringhiera è corrosa dal salino.

Anche il sindaco di Celle, Caterina Mordeglia interviene sulla questione. “Il tratto di Strada Statale 1 all’interno del territorio del comune di Celle, è di proprietà di Anas – specifica. – Più volte in questi anni abbiamo chiesto la sostituzione delle ringhiere arrugginite e la sistemazione di tutto il tratto lungo la via Aurelia. Aspettiamo e speriamo intervengano al più presto”.

Ad augurarselo anche le numerose persone che percorrono il tratto panoramico tra mare e Aurelia, in alcuni tratti senza protezione vicino alla strada, ogni giorno.