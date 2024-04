Ricorso rigassificatore, polemica della minoranza: “Comune costretto a pagare 5mila euro, chiedere i danni all’avvocato”

Savona. “La presentazione del ricorso sul rigassificatore nella sede sbagliata comporta un danno per il Comune di Savona che è stato condannato a pagare 5mila euro“. Polemica della minoranza in commissione consiliare dopo la presentazione della pratica per il riconoscimento del debito fuori bilancio per le spese legali che deve pagare Palazzo Sisto all’Avvocatura dello Stato sezione di Genova e a Snam.

L’avvocato Del Piaz, incaricato dal Comune, ha presentato ricorso al Tar Ligure invece che al Tar Lazio (poi ha rinunciato al saldo della parcella di 3200 euro). “Questo è un errore macroscopico e madornale. Il diritto è chiaro ed evidente”, ha sottolineato il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) che ha poi riportato il riferimento normativo (art 135 codice del processo amministrativo) dove si legge: “Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge […] le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW […]“.

E prosegue: “E’ un errore, che può capitare e gli avvocati se ne devono fare carico, si individua un meccanismo di ‘danno grave’ da parte del professionista. Così è stato perso tempo ed è più difficile tornare indietro. Il debito fuori bilancio deve essere rigettato e deve essere riconosciuta la responsabilità dell’avvocato che deve pagare per il danno arrecato. Il Comune si trova a pagare 5mila euro di spese legali”.

L’assessore Barbara Pasquali replica: “Con la richiesta danni si apre un contenzioso e dev’esserci una danno concreto che va dimostrato. La rinuncia al saldo della parcella è un fatto positivo perchè quel costo non va a ricadere sui cittadini. Sarebbe stato grave se il ricorso fosse stato rigettato nel merito. Abbiamo chiesto delucidazioni sulla scelta e ci era stata spiegata la scelta”.

Fa eco il consigliere Manuel Meles, che già tempo fa aveva sottolineato che il ricorso era stato presentato nella sede sbagliata: “Sarei stato molto più felice di essermi sbagliato e sarebbe stato molto meglio essere a discutere del merito. Ora c’è il rischio di arrivare tardi, per tutelare l’interesse del territorio e far valere le proprie ragioni serve avere voce nella conferenza dei servizi. Inoltre, ci troviamo a dare dei soldi a Snam per un errore evitabile. In termini di immagine ne usciamo male”.

“Nel dibattito – commenta Marco Lima (Patto per Savona) a margine della discussione – la minoranza afferma che la necessità di istruire nuovamente il ricorso presso il TAR del Lazio possa indebolire politicamente la posizione del Comune di Savona. Risulta piuttosto evidente che questo confondere il piano politico con quello tecnico è funzionale solo ad attaccare l’amministrazione, andando così a minare lo straordinario lavoro politico che aveva portato all’approvazione dell’ordine del giorno all’unanimità”.