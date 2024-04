Albenga. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio il point elettorale di Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per il secondo mandato.

Il point si trova in viale Martiri della Libertà 18 dove oggi pomeriggio erano presenti un centinaio di persone. “E’ una bella sensazione arrivare qui – ha commentato Riccardo Tomatis – e trovare tantissime persone, tanti albenganesi che sono qui per dare il loro contributo a questo progetto sia sotto forma di candidatura che con semplici consigli mettendo a disposizione la loro esperienza e la loro sensibilità. Qui non c’è solo la politica, ma tutta la citta. Il nostro obiettivo è proseguire il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni e migliorare ancora di più questa città, Albenga lo merita”.

Tra gli slogan nei manifesti elettorali del sindaco uscente si legge spesso “Il futuro nasce da una storia” e Tomatis spiega: “E’ stata una storia difficile ma entusiasmante. La storia è anche quella di Albenga, una città che merita di crescere ancora, anche in futuro, e di diventare il centro del ponente savonese. Questi appena passati sono stati gli anni del Covid, quando si sono interrotte alcune attività e le risorse sono state spostate sul sociale. Siamo riusciti a non smettere mai di organizzare eventi e di realizzare quello che avevamo realizzato nel programma elettorale”.

Prosegue con un riferimento alla squadra con cui ha amministrato la Città delle Cento Torri: “Quando si vivono queste difficoltà succede che ci si divide o, come è successo a noi, si esce più forti di prima. Oggi siamo ancora più uniti e lo dimostriamo con le candidature alle comunali: eccetto pochi casi personali, chi fa parte dell’amministrazione riscende in campo per dare il proprio contributo”.

“E’ sotto gli occhi di tutti la crescita di Albenga. Chi torna qui dopo tanto tempo si meraviglia come siamo riusciti a trasformare questa città”, conclude orgoglioso Tomatis.