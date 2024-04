Restyling di piazza Diaz a Savona, interpellanza del M5S: “Fontana non funzionante, ‘zebre’ non realizzate e pavimento già rovinato”

Savona. “Fontana non funzionante, attraversamento pedonale lato via Famagosta definitivo non ancora realizzato, pavimentazione appena posata già rovinata. L’amministrazione deve fare chiarezza su questi punti perché la questione relativa al restyling di piazza Diaz sta diventando tragicomica”. Lo afferma Federico Mij, consigliere comunale del M5S a Savona.

“Abbiamo presentato un’interpellanza perché tutti i cittadini hanno bisogno di chiarezza riguardo ad un intervento che, oltre ad alcuni tagli rispetto al progetto originario, ha subito un grande ritardo nella realizzazione e che, nonostante questo, l’amministrazione ha presentato in pompa magna quando avrebbe dovuto tenere un profilo basso e scusarsi con i cittadini per il ritardo accumulato”, aggiunge.

“Vogliamo risposte chiare in merito al nuovo attraversamento pedonale: il 26 febbraio l’amministrazione ha dichiarato che non appena le condizioni meteo sarebbero migliorate avrebbero proceduto con la realizzazione dell’attraversamento pedonale definitivo lato via Famagosta senza barriere architettoniche. Le condizioni meteo sono migliorate numerose volte da quel giorno ma ancora non si vede traccia dell’attraversamento definitivo. Chiediamo quando verrà realizzato e come, visto che nell’architettura della piazza, da quel lato, manca un accesso senza gradini dove poterlo fare”.

“Ancora, chiediamo quando verranno conclusi i lavori lato via dei Mille per eliminare il pericoloso gradino creatosi tra l’asfalto del controviale e la nuova pavimentazione della piazza. Infine chiediamo all’amministrazione come si provvederà a risolvere i problemi che, a un solo mese dalla “conclusione” dei lavori, già attanagliano piazza Diaz: la fontana non funzionante e la pavimentazione appena posata che si sta sgretolando. Chiediamo se gli interventi per risolvere i problemi sopra riportati siano a carico della ditta esecutrice i lavori all’interno del quadro economico dell’intervento o si debbano impegnare ulteriori risorse pubbliche.”