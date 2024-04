Regione, Lista Toti: “Per fare turismo ci vuole tutto, tranne la ricetta del PD”

Liguria. “Ci vuole un piano, ci vuole un tavolo, ci vuole un confronto. La prossima volta scopriremo dal Pd che per fare tutto ci vuole un fiore. Il maestrino che oggi prende in mano la penna rossa è il consigliere Luca Garibaldi e ci dà lezione di Turismo. Dall’alto della sua cattedra, pardon dei suoi tavoli, con cui il Pd negli anni di governo della Regione non ha mai neppure usato i fondi europei disponibili per sostenere il turismo, oggi pretende di criticare la gestione di un settore che vede la Liguria inanellare record su record, un anno dopo l’altro”. Replica così la Lista Toti alle critiche del capogruppo Pd Luca Garibaldi al Piano del Turismo di Regione Liguria.

“Basterebbe solo ricordargli che nel 2023 la Liguria ha superato i 16 milioni di presenze, andando oltre il 2022 che per tutta Italia era stato l’anno di massimo afflusso turistico – continuano gli esponenti arancioni -. Basterebbe leggere le notizie di questi giorni che vedono la Liguria terza meta preferita in un ponte che anche a causa del maltempo vorrebbe i turisti diretti più verso le città d’arte che verso le località di mare. Basterebbe il grande ritorno degli stranieri per far capire al Pd l’importanza di una promozione turistica che all’estero vede la Liguria protagonista ad ogni fiera. Basterebbe riflettere sul fatto che è incredibile che proprio il Pd, sempre a parlare di territorio e di promozione, sia oggi a chiedere di non promuovere il territorio.

“Il Piano del turismo che tanto vorrebbe aggiornare Garibaldi è quello che, in questi anni in cui abbiamo anche superato una pandemia, ha dato ottimi risultati. Gli interventi previsti dalla Regione evidentemente hanno funzionato. E a proposito di sinergia con le categorie, ricordiamo solo a titolo di esempio il Patto per il Turismo avviato con l’assessore Berrino e continuato con l’assessore Sartori. Questo è quello che chiedono gli operatori, che per l’appunto, come conferma la stessa etimologia, sono abituati a fare, a operare, non a discutere piani e organizzare confronti. Tra gli atti concreti, i risultati che arrivano, il nome della Liguria portato per il mondo, e i tavoli del Pd non abbiamo dubbi su cosa scegliere. Per fare tutto ci vogliono soldi investiti. Per il Pd basta un fiore. Anche appassito come la loro Liguria che per fortuna non torna più”.