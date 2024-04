Raccolta porta a porta a Savona, i commercianti dell’Oltreletimbro: “Siamo stati dimenticati, l’umido non è stato ritirato”

Savona. “Diversi commercianti dell’Oltreletimbro sono stati dimenticati, almeno sei attività non sono state servite dal servizio di ritiro”. A dirlo è Maurizio Scaramuzza, titolare di un negozio di Corso Tardy e Benech e consigliere comunale, il giorno dopo l’avvio della raccolta porta a porta per gli esercenti.

I bar, i ristoranti, e le mense sono coinvolti per la raccolta di organico, vetro, cartone, imballaggi in plastica; gli altri esercizi che si occupano di preparazione dei cibi o che in generale producono rifiuto organico sono coinvolti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica. Gli altri negozi saranno coinvolti generalmente per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica. I sacchetti dell’umido (ritirati tutti i giorni eccetto il martedì) andavano esposti all’esterno delle attività commerciali nell’apposito bidone entro mezzanotte.

“Ieri sera alle 19.15 abbiamo messo il bidone dell’umido fuori dalla porta e stamattina alle 5.30 il sacchetto era ancora lì. A quel punto alle 6 l’ho buttato nel bidone dall’isola ecologica, il ragazzo di Sea-s poi è passato alle 11 – prosegue Scaramuzza – . E’ solo il primo giorno, gli intoppi ci possono essere, ma ci aspettavamo delle scuse. Siamo i primi a voler fare la raccolta differenziata, ma tutto è migliorabile”.

“Ogni occasione è buona per fare polemica – replica l’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle – sto facendo le opportune verifiche ma siamo certi che dove non è stato ritirato il sacchetto, è stato esposto dopo l’orario previsto”.

La prima impressione è stata buona, ma per un bilancio iniziale bisognerà aspettare qualche giorno: “Lunedì tanti esercizi sono chiusi. Ad esempio in Darsena solo un terzo rispetto a quelli presenti ieri era aperto. Il primo riscontro dopo la prima giornata è positivo“.

Tra le principali criticità sollevate dai commercianti la mancanza di spazio all’interno dei negozi per raccogliere i rifiuti.