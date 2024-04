Quiliano, il candidato sindaco Fersini: “Impianto Pde spostato in area Casina, solo 15 giorni per le osservazioni. Totalmente contrari”

Quiliano. “In merito al progetto del rigassificatore apprendiamo che, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 3 aprile 2024, è stata avviata la consultazione pubblica e depositata la documentazione relativa alla rivisitazione del tracciato a terra con la scelta del posizionamento definitivo dell’impianto PDE in area “Casina” e di tutte le varianti connesse sul territorio di Quiliano. Dal momento del deposito della documentazione decorrono 15 giorni di tempo per le ulteriori osservazioni fissando il tempo limite al 18 aprile”. Lo dichiara il candidato sindaco di Quiliano Rodolfo Fersini.

“Respingiamo il fatto che siano stati concessi solamente 15 giorni per le osservazioni a un progetto così complesso e, in attesa che l’Amministrazione ci informi di questi atti depositati e delle relative decisioni assunte, ribadiamo che lo spostamento del PDE alla “Casina” vede la nostra totale contrarietà. Più in generale crediamo sia impossibile da accogliere l’intero progetto sia per la parte a mare sia per il percorso a terra”.

“Ribadiamo come Gruppo Consiliare uscente la nostra disponibilità a mantenere unito e coeso il fronte del “no” costituito da cittadini e associazioni come anche per l’attività del consiglio comunale su questo tema, così come è sempre garantito fino ad oggi”, conclude.