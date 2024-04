Quiliano, il 13 aprile c’è “VieninVilla” con l’apertura straordinaria di Villa Maria

Quiliano. Dopo lo straordinario successo dell’inaugurazione di Villa Maria, avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 aprile sono pervenute numerose richieste di poter visitare la storica ex-sede del Comune di Quiliano, rifiorita a nuova vita a seguito dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione, interamente finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il progetto “Bellezz@ – recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.

Per questa ragione, l’amministrazione comunale ha organizzato “VieninVilla”, l’apertura straordinaria di Villa Maria, prevista per il pomeriggio di sabato 13 aprile dalle 17 alle 19. Durante questa apertura verranno effettuate alcune letture a cura dell’attore Lello Ceravolo e parteciperanno i rievocatori storici dell’associazione “A-Storia” di Savona che, con i costumi tipici ottocenteschi, hanno saputo colpire l’attenzione dei visitatori che hanno avuto modo di apprezzare i pregevoli lavori di restauro di Villa Maria, che ora ha ritrovato una nuova vita ed è ormai tornata ad essere la residenza della comunità di Quiliano. L’ingresso è libero.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo deciso subito – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e il vice sindaco Nadia Ottonello – a seguito delle numerose richieste di cittadini quilianesi e di persone provenienti dai Comuni limitrofi. Si sente ancora adesso, infatti, l’impatto riscontrato anche attraverso l’eco mediatica dei servizi giornalistici sulle testate online e della diretta tv. Abbiamo quindi organizzato l’apertura straordinaria di Villa Maria, con visite guidate, e con le animazioni che aggiungono pregio e valore al ritorno della piena disponibilità di Villa Maria, a beneficio di tutta la comunità di Quiliano. Ringraziamo gli uffici comunali per il supporto organizzativo, e in particolare Lello Ceravolo e l’associazione ‘A-Storia’ per la collaborazione totalmente gratuita all’evento.”