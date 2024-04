Quiliano 2024, il 20 aprile l’inaugurazione del point elettorale di Donatella Barbano

Quiliano. E’ in programma per sabato 20 aprile alle 11 l’inaugurazione del point elettorale di “Insieme per Quiliano”, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Daniela Barbano. Il point si trova in via San Pietro 27R a Valleggia.

“L’inaugurazione della sede del comitato elettorale di Donatella Barbano sarà il trampolino di lancio della campagna elettorale – spiegano dalla lista – Sarà un momento per stare insieme e dare il via a un percorso comune che ha come unico obiettivo il bene di Quiliano e del territorio”.

“Abbiamo scelto uno spazio che sarà il luogo della logistica e delle riunioni, ma sarà anche la postazione fisica dove ogni cittadino potrà recarsi per portare un contributo di idee e proposte, e per parlare con noi e con la nostra squadra. Sarà una sede aperta, per continuare il lavoro avviato in questi mesi con i banchetti informativi, nell’ottica della continuità del contatto diretto con i cittadini per incontrarci, per discutere, per confrontarci, per ascoltare proposte e suggerimenti. Questa campagna elettorale sarà animata dalla condivisione con i cittadini e da una sana competizione con gli avversari, nell’ottica di progettare e costruire insieme per il bene futuro”.