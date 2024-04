Psr, Mai (Lega): “Bene i 38 milioni di euro per sentieristica, acquedotti e strade dell’entroterra”

Liguria. “Esprimo tutta la mia soddisfazione per i 38 milioni di euro, resi disponibili con una delibera di giunta, in seguito a riduzioni, revoche, rinunce, che potranno essere utilizzati per rifinanziare diversi bandi nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR)”.Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Queste risorse andranno a sostenere investimenti nella creazione e nello sviluppo di agriturismi, acquedotti, fognature, illuminazione e strade, infrastrutture turistiche, ricreative e culturali, patrimonio naturalistico, prevenzione incendi boschivi, ripristino danni da calamità, sentieristica, investimenti nelle aziende agricole e sostegno ai giovani agricoltori. Molto importante l’incremento sulla misura 4.3, pari a oltre 12 milioni, che finanzia strade di accesso a terreni agricoli e forestali, acquedotti, piccoli invasi e vasche di accumulo con funzioni antincendio e irrigue”.

“Ricordo che proprio grazie a questa misura in passato abbiamo finanziato 47 interventi in Liguria, tra i quali, nel savonese, gli acquedotti di Ortovero e Pogli, Onzo, Murialdo, Magliolo, Zuccarello, Cairo Montenotte, Vendone, Castelbianco, Casanova Lerrone. Fondi utilissimi per aziende, consorzi, comuni e per aiutare i nostri giovani agricoltori ad avviare le loro attività. Grazie al Vicepresidente della Regione Alessandro Piana per l’ottimo lavoro svolto”, conclude.