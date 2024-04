Ospedale Albenga, i lavoratori della clinica San Michele incontrano il sindaco Tomatis: “Pronti a chiedere un incontro in Regione”

Albenga. Nella giornata di ieri una delegazione dei lavoratori della San Michele di Albenga è stata ricevuta dal sindaco Riccardo Tomatis. Al centro ancora le preoccupazioni dei dipendenti della clinica rispetto “all’affidamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia a privati apparse sui media a marzo”.

“Il sindaco – spiegano i lavoratori in una nota – ha manifestato solidarietà per noi lavoratori e ha comunicato che ci accompagnerà in Prefettura in caso di convocazione”.

“Abbiamo saputo che la società Enne srl, gestore della Clinica San Michele, ha dato incarico ad un legale di verificare il contenuto e l’andamento della procedura di affidamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Nel mentre, noi lavoratori abbiamo deciso di chiedere un incontro in Regione Liguria”.