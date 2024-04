Promozione, il LIVE di Carcarese – Sestrese: per i biancorossi imperativo vincere per sognare i playoff

CARCARESE – SESTRESE 2-1 (30’ Camera, 45+3’ Brignone su rigore, 50’ Saviozzi)

25’ Diagonale di Sigheri, Giribaldi risponde presente e allontana

19’ Giallo per Balestrino, falloso su Mombelloni a centrocampo

18’ Terzo cambio per la Sestrese: Sigheri entra per Zanoli

17’ Tiro di Saviozzi murato dalla difesa, la palla arriva a Brignone che al limite carica il destro, Cannavò si distende e manda in angolo

12’ Destro dal limite di Chiarabini, troppo debole per impensierire Giribaldi

11’ Contropiede della Carcarese con Brovida che in area indirizza sul primo palo, ma non centra lo specchio della porta

9’ Grande occasione per la Carcarese: nell’azione di Briano che serve in profondità Brignone appostato al limite, l’attaccante locale controlla e lascia partire il diagonale, la palla esce per questione di centimetri

5’ GOOOOOOOOL! Palla in profondità per Brovida, che a tu per tu si fa parare, ma sulla respinta arriva Saviozzi che a porta vuota infila in rete il vantaggio biancorosso. 2-1

3’ Bettini verticalizza per Nonnis sulla sinistra, quest’ultima controlla e crossa in area, dove Merialdo anticipa Brignone

2’ Punizione di Brovida, palla sul secondo palo dove Manfredi colpisce di testa e manda di poco a lato

Via alla ripresa, due cambi per mister Ponte: dentro Saviozzi e Brovida per Canaparo e Dematteis

SECONDO TEMPO

48’ GOOOOOOL! Brignone spiazza Cannavò dal dischetto. 1 a 1 e finisce il primo tempo

47’ Fallo di Delgado su Briano, RIGORE PER LA CARCARESE

39’ Cross di Camera dalla sinistra in area piccola, Moretti è bravo ad anticipare Castelli, che prosegue la sua corsa e si schianta sul palo; per fortuna nessuna conseguenza grave per il giocatore, che però lascia il campo in via precauzionale. Al suo posto entra Iannicella

33’ Bell’azione di Dematteis che sulla trequarti anticipa l’avversario ed entra in area, dove serve al limite Canaparo: il numero 11 calcia di prima intenzione, conclusione alta

30’ GOOOOOOL! Filtrante per Camera che si trova a tu per tu con Giribaldi e realizza il vantaggio ospite. Proteste della Carcarese per la posizione dubbia del giocatore genovese

29’ Fallo di mano al limite di Merialdo, Punizione per la Carcarese. La batte Brignone che colpisce la barriera, sulla respinta Spozio calcia alle stelle

27’ Cross di Briano dalla sinistra, Brignone riceve in area spalla alla porta e sotto la pressione della difensore calcia, ma la conclusione viene deviata

18’ Infortunio per Ungaro, lascia il posto a Delgado Gamarra

12’ Balestrino ruba palla sulla trequarti a Bertoni, si gira e carica il destro: palla sul fondo

9’ Bertoni al centro dell’area appoggia per Canaparo, che colpisce al volo: Cannavò blocca

7’ A battere la punizione è Brignone, 4 uomini in barriera. La sua conclusione supera la traversa

6’ Bell’azione della Carcarese, Dematteis cerca di chiudere il triangolo con Mombelloni, ma quest’ultimo al limite subisce fallo. Punizione da posizione molto interessante per i biancorossi

1’ Ci prova subito la Sestrese con la conclusione dalla distanza di Merialdo, Giribaldi blocca in due tempi

Si parte alle 15:00

Carcare. Dopo il pari con il Ceriale, la Carcarese non ha scelta: per poter continuare a sognare i playoff, dovrà battere la Sestrese e poi sperare in qualche passo falso dei genovesi nelle prossime gare.

Sono quattro infatti i punti che separano le due compagini, con i valbormidesi che fino all’ultimo cercheranno di fare il possibile per accedere alla fase successiva del campionato, anche se la trasferta di domenica scorsa ha notevolmente complicato le cose. Se avessero vinto, ora i biancorossi si troverebbero a -6 dalla 2° Celle Varazze (e invece sono a -8, gap per il regolamento troppo grande per accedere ai playoff) e a – 1 dalla Sestrese, una situazione sicuramente più rosea rispetto a quella reale. Anche perché ora non solo dovranno vincere tutte le partite da qui alla fine, ma tutto dipenderà anche dai risultati delle avversarie.

Dal canto suo anche la Sestrese non intende lasciare punti per strada per mettere al sicuro la qualificazione e affrontare con maggiore serenità le ultime due giornate del campionato, quando affronterà la capolista San Francesco Loano (che oggi potrebbe festeggiare la promozione) e la Campese, in piena lotta salvezza.

Non saranno facili nemmeno gli ultimi 180 minuti della Carcarese che domenica prossima dovrà vedersela in trasferta con la terza Praese e poi ospiterà al Corrent il Camporosso, al momento penultimo in classifica.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Mombelloni, Manfredi, Spozio, Nonnis, Dematteis, Bertoni, Briano, Brignone, Canaparo. A disp.: Delfino, Bonifacino, Brovida, Moretti F., Alò, Bianchi, Zizzini, Saviozzi, Della Rossa. All. Alessio Ponte

SESTRESE: Cannavò, Tecchiati, Camera, Merialdo, Ungaro, Ravera, Zanoli, Bazzurro, Balestrino, Chiarabini, Castelli. A disp.: Parise, Delgado Gamarra, Maresca, Palmisano, Puppo, Iannicella, Cavallone, Sigheri. All. Enrico Valmati

ARBITRO: Paolo Trabucco di Chiavari

ASSISTENTI: Michele Bernardini di Genova e Riccardo Dell’Imperio di Novi Ligure