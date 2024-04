Promozione. Sfuma il primo match point per la San Francesco Loano, contro il Celle Varazze finisce 0-0

CELLE VARAZZE 0 vs SAN FRANCESCO LOANO 0

90+6′ Brivido finale con il destro di Auteri sull’esterno della rete. Ma non c’è più tempo, cala il sipario. La San Francesco deve aspettare ancora per vincere il campionato.

90+5′ Punizione battuta da Calcagno, spizzata di Halaj che non trova alcun compagno e il pallone termina in fallo laterale.

90+2′ Totaro a un passo dal vantaggio! Rimpallo in area dopo il tiro respinto di Calcagno, la sfera arriva al 7 che non colpisce bene e spara alto. Enorme opportunità per il miglior marcatore di questo campionato.

89′ Respira il Celle Varazze che conquista un preziosissimo calcio d’angolo. Prova l’incornata sul secondo palo Cuka ma la palla termina fuori. Intanto comincia la partita di Orlando, entrato al posto di Bonanni.

87′ Fermato Halaj, giallo per Carro Gainza. Cambia ancora Monteforte, Edoardo Severi rimpiazza Colombo.

85′ Fase confusionaria del match con tanti palloni sporchi, adesso il controllo del gioco è della San Francesco Loano. Prova a rispondere in contropiede, come prevedibile, il Celle Varazze.

78′ Auteri cerca la porta con un destro potente, sfera di poco sopra la traversa. Salgono i giri del motore rossoblù.

76′ Tiro alto di Di Lorenzo, nessun pericolo per Debenedetti. Prova a difendersi con il possesso palla il Celle Varazze.

73′ Diverbio tra i due allenatori, Cattardico e Monteforte, mentre è pronto a entrare Halaj: gli lascia il posto Bonifazio.

71′ Lunga ed elaborata manovra del Celle Varazze, ma i padroni di casa non trovano lo spazio per arrivare alla conclusione. Nel frattempo altro cambio per Monteforte (ammonito dall’arbitro): Cuka al posto di Nelli.

67′ Fischiato fuorigioco ad Auteri dopo il recupero palla offensivo di Totaro, il 10 aveva trovato la via della rete. Si rimane sullo 0-0 ma si riscaldano notevolmente gli animi.

62′ Espulso Schirru! Doppio giallo per il 5 del Celle Varazze, fino a questo momento protagonista di un’ottima prestazione. Questa volta sanzionato per un fallo su Auteri che stava ripartendo. Corre ai ripari Monteforte: fuori Anselmo e dentro Piroli.

58′ Ancora con l’arma del cross prova s farsi vedere il Celle Varazze: Saracco assiste Bonanni che non riesce a coordinarsi bene e non colpisce nemmeno il pallone. Intanto cambia anche Cattardico inserendo Calcagno al posto di Vierci.

55′ Prima sostituzione della gara: Monteforte manda in campo Damonte, fuori Balleri.

54′ Cross di Auteri verso Totaro, interviene Schirru che spedisce in corner. Schirru protagonista subito dopo nel negare il tiro a Vierci in area di rigore.

52′ Non sembra essere cambiato il copione del match rispetto al primo tempo, mentre prova a colpire con un destro a giro Anselmo.

46′ Interessante l’inserimento di Saracco sul cross del solito Tissone, difficile però colpire adeguatamente il pallone e quindi nessun problema per Gallo. Qualche istante dopo cartellino giallo all’indirizzo di Di Lorenzo.

Fumogeni rossi e blu sugli spalti per supportare la San Francesco Loano. La squadra di Cattardico si può dire abbia avuto il freno a mano tirato nei primi 45 minuti. Intanto comincia la ripresa.

Secondo Tempo

45+1′ Altra opportunità per Nelli, questa volta con un mancino al volo dopo la respinta aerea di pugno di Gallo, palla sul fondo. Finisce così il primo tempo all’Olmo Ferro, 0-0 complessivamente giusto.

42′ Sfreccia ancora Bonanni sulla corsia di sinistra, nuovamente cercata la testa di Nelli in area: questa volta il pallone si spegne a lato.

39′ Steso Anselmo, ammonizione per Bonifazio. Parità nel numero di cartellini.

35′ Traversone di Tissone sulla testa di Nelli ma il 9 non colpisce con sufficiente forza e precisione, raccoglie la sfera Gallo.

33′ Corner per la San Francesco Loano calciato dal destro a rientrare di Vierci, l’azione si conclude con un nulla di fatto.

31′ Tanti contrasti in campo ma per ora l’arbitro ha il pieno controllo della partita. Poco fa ammonito Schirru, primo cartellino del match.

29′ Primo vero squillo degli ospiti: mancino di Buonocore dai 25 metri che si spegne tra i guanti di Debenedetti.

26′ Pallonata al volto per il capitano della San Francesco Loano Auteri. Intanto si rispondono a suon di cori le due tifoserie in tribuna in un clima davvero speciale.

22′ Ancora nessun tiro, ma sulle fasce, specialmente a sinistra, la squadra di Monteforte sembra poter fare paura. Adattato nella posizione di terzino, Basso deve fare una partita di grande attenzione.

18′ Appare quasi bloccata la San Francesco, presumibilmente a causa dell’importanza della partita. Intanto comincia a guadagnare falli Auteri, rispettando le tradizioni stagionali.

13′ Possesso palla prevalentemente tra i piedi del Celle Varazze, chiuse però le trame in mezzo al campo. Spesso la squadra di Monteforte ricorre al lancio lungo verso Bonanni.

7′ Brivido Celle Varazze! Spazio per Bonanni sulla corsia, cross basso verso Anselmo che non riesce però a impattare. L’11 avrebbe avuto la porta spalancata per la rete del vantaggio.

5′ Tentativo velleitario di Totaro su calcio di punizione: mattonella perfetta per il cross, il 7 opta per un tiro che non si alza da terra e finisce ampiamente sul fondo.

3′ Calcia Carro Gainza dal limite e trova una deviazione. Primo giro dalla bandierina per i padroni di casa.

Si parte!

Primo Tempo

Presente in gran numero la tifoseria loanese per questo snodo cruciale della stagione. Clima infuocato all’Olmo Ferro, tra qualche minuto l’ingresso in campo delle due formazioni.

Le formazioni ufficiali:

Celle Varazze: 1 Debenedetti, 2 Colombo, 3 Balleri, 4 Tissone, 5 Schirru, 6 Saracco, 7 Durante, 8 Carro Gainza, 9 Nelli, 10 Bonanni, 11 Anselmo. A disposizione di mister Monteforte: 12 Ghizzardi, 13 Fossati, 14 E. Severi, 15 S. Severi, 16 Damonte, 17 Orlando, 18 Piroli, 19 Cuka, 20 Morando.

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Taku, 3 Alberto, 4 Buonocore, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Di Lorenzo, 9 Vierci, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 D’Aiuto, 14 Daprile, 15 Valentino, 16 Staltari, 17 Calcagno, 18 Rocca, 19 Ponzo, 20 Halaj.

La direzione arbitrale è affidata a Igor Nicola Viviani della sezione di Genova. Completano la terna arbitrale gli assistenti Luca Degiovanni e Federico Di Benedetto (entrambi di Novi Ligure).

Celle Ligure. Allo Stadio “Olmo Ferro” va in scena l’incrocio più intrigante del weekend dilettantistico: si affrontano Celle Varazze e San Francesco Loano, rispettivamente seconda e prima in classifica. Ma non solo, in palio c’è anche l’Eccellenza: tre punti garantirebbero ai rossoblù la conquista aritmetica del campionato. Insomma, trionfare in casa della più immediata inseguitrice sarebbe il modo migliore per concludere una stagione magica per la squadra di mister Cristian Cattardico.

Ma non è tutto apparecchiato per la San Francesco, anzi. Gli otto gol realizzati nelle ultime due gare dal Celle Varazze rendono tutt’altro che facile il compimento dell’impresa rossoblù. E se dovesse vincere oggi la formazione guidata dal tecnico, peraltro ex della partita, Luca Monteforte, si aprirebbero scenari interessanti per le ultime tre gare della stagione. Infatti, il gap si ridurrebbe a soli 4 punti e tutto sarebbe ancora totalmente in gioco.