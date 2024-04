Primo Maggio con pioggia e temperature in calo: il sole ritornerà (forse) nel fine settimana

Liguria. Il bel tempo ha le ore contate e dopo il breve assaggio primaverile dei giorni scorsi, su Genova e la Liguria ritorna l’autunno. A farne le spese il Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, giornata che vedrà piogge diffuse e qualche temporale su tutto il territorio regionale. Pessime notizie quindi per chi aveva in mente la classica grigliata o la gita fuori porta tra amici: i programmi vanno rivisti, o per lo meno bisogna organizzarsi per tutti gli scenari possibili, soprattutto per i peggiori.

I modelli previsionali che nei giorni scorsi ci avevano messo in pre-allarme, in queste ore sono stati confermati in pieno, con qualche peggioramento: il fronte perturbativo inizierà già questa notte ad “aggredire” la Liguria, con precipitazioni concentrate soprattutto sul centro-ponente. Dopo una brevissima pausa all’alba, la pioggia tornerà a cadere abbondante, con diversi momenti di particolare intensità che potrebbero coincidere con le 13 per il ponente e il primo pomeriggio per il centro levante.

A ruota effetti anche sulle temperature, per le quali registreremo sulla costa come nell’entroterra un robusto calo, che ci farà tornare indietro di qualche mese rispetto alle medie stagionali. Da segnalare inoltre la presenza di venti forti su tutto il litorale, soprattutto nel levante.

Nuvolosità e piogge per il modello AROME, previsto alle ore 13 di domani

A tenere in scacco tutto il quadrante mediterraneo il ciclone di origine atlantica che in questi giorni ha colpito la penisola iberica, portando piogge torrenziali e un drastico calo delle temperature su Spagna, Portogallo e il sud della Francia, tanto da essere ribattezzato come “Tempesta Sancho”. Il fronte perturbativo proveniente dal nord ovest atlantico ha preso il sopravvento sull’anticiclone che in questi giorni aveva fatto da barriera, tenendo lontano dalla nostra penisola il maltempo. Nelle prossime ore, però, il collasso, con l’apertura di un robusto corridoio di correnti fredde e cariche di pioggia che si infiltreranno su praticamente tutto il Nord e il Centro Italia.

La perturbazione durerà diversi giorni con particolare intensità ancora probabilmente fino a tutto giovedì e i primi diradamenti della coltre di nube soltanto venerdì. Il prossimo fine settimana potrebbe essere più stabile, ma al momento è difficile capire i contorni temporali di questa ondata di maltempo.