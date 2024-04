Primo Maggio, a Carcare e Altare le iniziative della Confederazione unitaria di base (Cub)

Val Bormida. La Cub, Confederazione Unitaria di Base, di Savona e Valbormida organizza due appuntamenti nelle giornate del 30 aprile e del primo Maggio 2024.

Alla vigilia della festa nazionale del lavoro, il 30, a Carcare in Piazza Sapeto alle ore 17.30, si terrà un presidio finalizzato a stigmatizzare i numeri insostenibili che stanno assumendo gli infortuni e morti sul lavoro. Il 30 aprile sarà il 121/simo giorno dell’anno e le morti accertate sul lavoro ammontano a 183, ciò significa che da inizio anno, ogni giorno sono 1,5 le persone che muoiono sul lavoro. Una cifra insostenibile per un paese che si definisce civile.

“Questi numeri sono il frutto delle politiche attivate negli anni al fine di favorire la competitività delle imprese giocata sulla pelle e sulla salute dei lavoratori. La liberalizzazione degli appalti e dei subappalti, la riduzione delle tutele e della sicurezza dei lavoratori, l’aumento dell’età pensionabile, la precarizzazione ed il ricatto occupazionale, il fenomeno del workig poor (lavoratori poveri) ne sono la concretizzazione – dicono dalla Cub – Mentre si mettono in scena le farse istituzionali in occasione di ogni evento nefasto che accade, si legifera e si opera per la sostanziale riduzione delle tutele e della sicurezza dei lavoratori in funzione dell’ottenimento dei fondi legati PNRR a cui questi fondi sono vincolati e di cui la quantificazione in punti della vita e della salute dei lavoratori è testimonianza”.

Programma 30 Aprile

Ore 17.30 : Ritrovo partecipanti in Piazza Sapeto

Ore 18.00 : Breve comizio – interventi

Ore 18.30 : Deposizione Corona Via Caduti del Lavoro

Primo Maggio 2024

Come ormai accade da alcuni anni in occasione della festa nazionale del lavoro, la Cub Savona e Valbormida organizza ad Altare nell’area picnic di Lipiani, una giornata di ritrovo e di convivialità.

Un primo maggio multiculturale, multietnico e per la pace con inizio alle ore 10.00.

Un picnic collettivo nel quale condividere idee, culture, gusti, cibi, bevande e musiche. L’area è dotata di una vasta struttura coperta capace di accoglierci anche in caso di pioggia