Prima Categoria, Ospedaletti vs Millesimo LIVE: trasferta per la Promozione

Ospedaletti 0 – Millesimo 2 (45′ Rovere, 59′ Latyr)

14′ Latyr! 2-0 di testa: il Millesimo tocca ancora di più la Promozione.

Manca un tempo per l’eventuale raggiungimento della Promozione: un traguardo importantissimo dopo una stagione praticamente perfetta. I giallorossi devono tenere duro per la ciliegina sulla torta.

Ricomincia la ripresa.

Secondo tempo

Fine primo tempo: Millesimo in avanti e con un piede in Promozione.

45′ Gol del Millesimo, ha segnato Rovere! Tiro al volo di destro all’interno dell’area di rigore: in questo momento i giallorossi sono in Promozione.

43′ Ancora valbormidesi in avanti con Villar: para a terra l’estremo difensore locale.

40′ Gran tiro di Vittori che finisce alto di poco. Valbormidesi molto attivi in avanti.

36′ Cross dalla sinistra di Guarco: colpo di testa di Latyr, para il portiere.

33′ Il Millesimo sta spingendo: buon tiro cross di Vilar non ci arriva Rovere per poco.

Uomini di Macchia, comunque, alla ricerca della vittoria matematica per la promozione diretta.

Argentina in questo momento in vantaggio 2-0. Ancora inchiodata sul pari la sfida dei valbormidesi in terra imperiese.

Iniziata!

Primo tempo

Millesimo: 1 Castiglia, 2 Negro, 3 Negro, 4 Ndiaye, 5 Di Mattia, 6 Vittori, 20 Morielli, 8 Greco, 9 Quinonez, 10 Villar, 11 Rovere. A disposizione: 12 Rabellino, 13 Brusco, 14 Ferri, 15 Protelli, 16 Seccafen, 17 Metalla, 18 Bove, 19 Salvatico, 7 Delfino.

Arbitro: Luca Magaglio di Imperia

La corsa folle dell’Argentina Arma costringe il Millesimo, imbattuto e Re di Coppa, a non essere ancora campione. Ma oggi la squadra di Macchia potrebbe mettere il punto, non solo fermo ma addirittura esclamativo, su una stagione da imbattuti e festeggiare il salto in Promozione. Calcio di inizio alle ore 15