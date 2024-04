“Prendiamoci per mano”, nella biblioteca “Nelson Mandela” di Villanova d’Albenga un incontro sul parkinson

Villanova d’Albenga. Sabato 6 aprile 2024 alle ore 10:00, “Prendiamoci per mano” ha organizzato una mattinata di informazione e condivisione sulle tematiche legate al Parkinson presso la Biblioteca “Nelson Mandela”in Villanova d’Albenga. L’iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Villanova, è organizzata con un anticipo di 5 giorni rispetto alla data ufficiale della Giornata Mondiale del Parkinson.

L’incontro prevede gli interventi di: Dott.ssa Silvia Mecca, Counselor e Formatrice, autrice del libro “Malattia di Parkinson: viaggio tra corpo e psiche verso una qualità della vita”, Dott.ssa Maria Laura Ester Bianchi Neurologa specializzata nel trattamento della malattia di Parkinson presso l’Ospedale San Paolo di Savona e Dott.ssa Ilaria Moreno Referente Scientifico dell’Associazione. Interverranno, portando la loro esperienza,anche due pazienti e due caregiver. Moderatrice dell’evento sarà la Dott.ssa Mariagrazia Timo, responsabile del Sistema Bibliotecario Valli Ingauna.

L’associazione “Prendiamoci per mano” A.P.S. nasce ad Albenga il 24 novembre 2019 con lo scopo di essere di supporto per coloro che sono affetti da tale patologia e per i loro familiari.

I componenti dell’associazione condividono esperienze, la gestione e le problematiche legate alla malattia. Importante è anche veicolare la conoscenza delle innovazioni scientifiche e terapeutiche in questo ambito.

La filosofia dell’associazione è “la convinzione che il Parkinson sia un compagno di viaggio che si deve affrontare “a testa alta”, uscendo dalla chiusura causata dal momento della diagnosi per condividere con gli altri le proprie esperienze, così da vivere momenti piacevoli insieme, nel superamento dei limiti spesso più mentali che fisici”.

“Ringraziamo il sindaco Balestra per il sostegno e nella speranza di incontrare anche tanti amici nella giornata di sabato 6 aprile a Villanova rimandiamo coloro che sono interessati a quanto l’associazione ha realizzato fin’ora alla nostra pagina facebook – dicono i responsabili dell’associazione – Noi, di tutte le cose che abbiamo compiuto siamo orgogliosi di offrire momenti di incontro e confronto e, soprattutto, di serenità e condivisione”.