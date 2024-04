Ponzano Veneto, Elia Vitale trascina lo Sharin Judo sul podio

Ponzano Veneto. Continuano i successi per lo Sharin Judo, che nella tappa veneta del Trofeo Italia (trofeo nazionale riservato alle categorie Esordienti, che vede in gara i migliori atleti italiani), trova un ottimo bronzo con Elia Vitale nella categoria 50 kg.

Elia sembra averci preso gusto, visto che ormai siamo alla quinta gara consecutiva nella quale si trova a salire sul podio. Una gara che, dopo un piccolo passo falso che gli costerà l’oro, vede Elia impegnato in una strepitosa rimonta che lo porterà a vincere la finale per il terzo posto.

Una gara in salita che il talentuoso Elia ha scalato con determinazione, finendo tutti gli incontri prima del tempo massimo.

Gara un po’ sfortunata invece per Sofia Trecarichi e Luca Ghigo che, nonostante una buona prestazione, rimangono a ridosso del podio.

I tecnici Mirco Mirengo ed Andrea Carlevarino vedono un ottimo potenziale in questi atleti che avranno come prossimo obiettivo i campionati italiani di categoria. Il presidente Igor Piperis, come sempre, si dichiara entusiasta per questo movimento che sta diventando sempre più competitivo su tutti i fronti: “In palestra abbiamo ottimi atleti di tutte le categorie, lo Sharin Judo riesce ad essere competitivo dalle categorie pre agonistiche fino alle categorie più mature degli Junior e Senior. Questo vuol dire che nel dojo i tecnici stanno facendo un ottimo lavoro. Questo ennesimo successo, conferma lo Sharin Judo come punto cardine del judo ligure e nazionale”.