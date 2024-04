Ponte 25 aprile, gli albergatori savonesi delusi: “Penalizzati dalle previsioni meteo e dalle autostrade”

Savona. “Avevamo tante prenotazioni, poi a causa delle previsioni meteo in peggioramento sono fioccate le disdette. Fortunatamente c’è stata una ripresa negli ultimi due tre giorni, ma se il tempo fosse stato più clemente sarebbe stato meglio”. Delusi gli albergatori savonesi che per questo ponte del 25 aprile si aspettavamo il tutto esaurito (o quasi) nelle loro strutture ricettive.

A fare il bilancio è Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori della provincia di Savona: “Siamo stati penalizzati dalle previsioni, oltre alle condizioni delle nostre autostrade. Mercoledì sera e giovedì mattina è stato un disastro e sono tutti terrorizzati dall’idea di rimanere in coda per ore e ore. Tanti infatti partono oggi per evitare l’esodo di domani, e così perdiamo un pernottamento”.

Ad Alassio il tasso di occupazione delle strutture è intorno al 70% (insieme a Finale Ligure nel savonese è stata tra le mete più gettonate): “Crediamo la percentuale sia simile nel resto della provincia”, commenta Piccardo. Per il 1 maggio, invece, poche prenotazioni: “Qualche famiglia si ferma, ma per fare il ponte bisogna prendere due giorni di ferie, è difficile”.

Ottimismo per l’estate: “Tutti si danno da fare, speriamo di fare bene, siamo consci delle nostre qualità, ci dessero una mano con le infrastrutture, sia autostradali che ferroviarie, saremmo più felici”.

Fa eco Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona: “Guardando i numeri questo non è stato un ponte. Ci aspettavamo pieno e, invece, sia a Pasqua che per il 25 aprile è stato un disastro. Il tempo è quello che è ci penalizza. La gente si muove all’ultimo momento e prima guarda le previsioni”.