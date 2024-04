Piazza Diaz a Savona, Orsi: “Dopo un mese e mezzo nessun intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

Savona. “La ‘nuova’ piazza Diaz è stata inaugurata il 24 febbraio e oggi, dopo quasi cinquanta giorni, non sono ancora stati realizzati tutti gli interventi necessari di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per l’accesso alla piazza sia da via dei Mille che da via Mistrangelo. Non si è provveduto né ad una sistemazione definitiva, né al corretto posizionamento dell’attraversamento pedonale, né alla realizzazione di una corretta rampa di accesso rispettosa della disciplina di legge oltre che di tutti i cittadini. Non è stato ancora realizzato il percorso guidato per ipovedenti che consenta di accedere alla piazza in assoluta autonomia”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi e firmata anche dal consigliere Daniela Giaccardi.

“In vista dell’allora imminente apertura – ricorda Orsi -, l’impresa appaltatrice, presumo su indicazione del Comune, ha ritenuto di intervenire con piccoli interventi, alcuni macroscopicamente inopportuni, se non pericolosi, quali ad esempio la realizzazione di una approssimativa rampa di accesso alla piazza lato Via Mistrangelo. Nonostante le ripetute segnalazioni e le dichiarazioni, peraltro non condivisibili, circa la natura temporanea degli interventi e della opportunità, comunque, di procedere all’inaugurazione della piazza, ad oggi non si è ancora intervenuti i pochi operai ancora operanti in altra parte del cantiere non sono impiegati primariamente alla soluzione delle problematiche evidenziate già durante il sopralluogo pochi giorni prima dell’inaugurazione”.

Orsi chiede al sindaco e alla giunta “su quante e quali iniziative si intendano intraprendere per approntare sollecitamente tutte i necessari interventi per la risoluzione di quanto evidenziato su quale sia la tempistica di intervento prevista”.