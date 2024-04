Piani viari e riqualificazione urbana, il sindaco Tomatis: “Più sicurezza e comfort. Albenga in crescita costante”

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis interviene in tema di piani viari e riqualificazione urbana di Albenga: “La nostra amministrazione, – ha spiegato il primo cittadino, – si dedica costantemente al miglioramento delle vie cittadine, con interventi di riasfaltatura (sulla base delle segnalazioni delle e degli Albenganesi), per garantire sicurezza e comfort alla nostra Comunità.

Dettaglio degli investimenti: 2019: € 787.854,00; 2020 (Anno Covid): € 165.132,00; 2021 (Anno Covid): € 605.290,00; 2022: € 3.182.624,00; 2023: € 1.745.756,00; 2024: € 143.473,00.

“Abbiamo rifatto e sistemato marciapiedi, abbattuto barriere architettoniche (PEBA), con interventi importanti come il rifacimento di Via Papa Giovanni, completamente trasformata: sostituzione dei pini con alberi di Jacaranda, sistemazione dei marciapiedi, rifacimento del manto stradale compromesso dalle radici degli alberi precedenti, demolizione di muretti di delimitazione del parcheggio, sostituzione delle panchine”, ha proseguito Tomatis.

“Altro intervento: il rifacimento dei marciapiedi di via Trieste – allora in stato di grave deterioramento – con attraversamenti pedonali senza barriere architettoniche e scivoli di raccordo per garantire l’accessibilità”.

“E poi il nuovo parcheggio in via Milano, con ampliamento della rampa di accesso al “solettone”, illuminazione e miglioramento della viabilità di tutta la zona vicino a Piazza Nenni, creando una rotonda che alleggerisce il traffico e garantisce la sicurezza”, ha aggiunto ancora.

“Questi sono i testimoni del nostro impegno costante nel migliorare le infrastrutture di un’Albenga sempre più sicura, accessibile e vivibile per tutte e tutti. Continueremo a lavorare con dedizione per garantire un futuro migliore, insieme alla nostra Comunità”, ha concluso Tomatis.