Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “Nessun monitoraggio dell’aria”. L’assessore: “Attive tre centraline, nessun superamento dei limiti”

Savona. “Chiediamo se sono state (o meno) effettuate specifiche valutazioni e studi relativamente all’innalzamento del livello di inquinamento dovuto alle polveri sottili e al benzene, provocato dall’incremento del traffico nelle zone a ridosso delle aree pedonalizzate”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentato dal consigliere Massimo Arecco durante il consiglio comunale di oggi.

L’assessore Ilaria Becco ha replicato: “Il monitoraggio dell’aria viene fatto in maniera costante e continuativa ai sensi del credeto legislativo 155/2010. In Liguria il controllo è affidato ad Arpal. A Savona ci sonno tre centraline: in via Famagosta, corso Ricci, monte San Giorgio (zona san Bartolomeo). Nel 2023 sono stati registrati valori al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Il benzene valore massimo 5 a Savona media annuale è 1,5. Valuteremo insieme alla società incaricata di redigere il Pums se eventualmente effettuare altri rilievi in punti precisi”.

“Sono tutti posizionate in vie lontane dall’area interessata dalle pedonalizzazioni. Si valuta se fare altri rilievi, ma nel frattempo la gente si respira questa porcheria. In corso Italia l’aria è migliorata notevolmente ma tutto il resto è il Vietnam”.