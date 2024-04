Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “Impatto negativo sulle attività commerciali e aumentati traffico e inquinamento”

Savona. “La viabilità e la sosta cittadina sono state profondamente trasformate da parte dell’Amministrazione. Queste modifiche hanno impattato sulle attività commerciali, sul valore immobiliare delle singole unità, sull’accessibilità al centro cittadino, sui tempi di percorrenza e sulla sosta nell’intero centro urbano. Sempre a seguito delle scelte effettuate, alcune vie, o tratti di esse, sono state fortemente ‘scaricate’ dall’originario flusso veicolare, mentre altre hanno subito un considerevole incremento dei mezzi in transito che ha contribuito ad innalzare il livello delle polveri sottili e delle sostanze inquinanti. Le modifiche apportate stanno provocando considerevoli variazione dei valori immobiliari in certe vie, a scapito di altre”.

E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto sulle pedonalizzazioni a Savona.

I due consiglieri chiedono al sindaco di “conoscere se, preliminarmente all’avvenuta modifica della viabilità, siano state (o meno) effettuate specifiche valutazioni e studi relativamente all’innalzamento del livello di inquinamento dovuto alle polveri sottili e al benzene, provocato dall’incremento del traffico nelle zone a ridosso delle aree pedonalizzate”.

Inoltre chiedono di “conoscere se, nell’immediato futuro, siano stati (o meno) programmati specifici rilevamenti dell’attuale livello delle polveri sottili e di benzene nei punti critici della città: C.so Mazzini, Piazza Mameli, Piazza Saffi, Via Niella, Via dei mille, Via Paolo Boselli, Via dei Vegerio”.