Pediatria, a Savona entro aprile in arrivo gli ultimi 15 infermieri. A Pietra Ligure ancora ne mancano 4

Savona. “Come abbiamo già avuto modo di dichiarare più volte l’assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello locale che non ha aderito al progetto dell’Istituto Gaslini ha necessità di un periodo di formazione al fine di acquisire le capacità di gestione del triage pediatrico. Nello specifico nel mese di aprile appena iniziato sono rimasti scoperti otto turni. La direzione sanitaria di Asl 2 conferma che, grazie alla disponibilità del personale dell’azienda opportunamente formato, il servizio viene coperto nella sua completezza. Questa necessità si esaurisce in questo mese come da comunicazione fatta dall’ospedale Gaslini. Non ci sarà dunque la necessità di formare ulteriore personale in quanto il Triage pediatrico già dal mese di maggio sarà pienamente in carico al Gaslini”.

Con queste affermazioni l’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola aveva risposto al consigliere del Pd Arboscello che aveva definito “emblematico il caso di Savona con il triage pediatrico gestito da infermieri del pronto soccorso”.

Da inizio 2023 tutte le attività dedicate all’infanzia sono gestite direttamente dall’Istituto Gaslini e non più dall’Asl, con il conseguente cambio del datore di lavoro per i dipendenti. Il passaggio era su base volontaria, ma, se per la Regione la vertenza ha interessato 11 persone in tutta la Liguria, per il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd), Cisl e Cgil, i numeri erano più alti, soprattutto a Savona.

Qui, a fronte di 19 infermieri che hanno accettato, ce ne sono stati 25 che non sono voluti restare in Asl, e quindi da ricollocare.

Da qui è emersa la problematica degli 8 turni scoperti che però, come aveva preannunciato l’assessore, a fine aprile dovrebbe rientrare nella norma.

“Le assunzioni degli infermieri da quando c’è stato il concorso a tempo indeterminato si stanno concludendo. Nel mese di aprile termineremo la pediatria di Savona con l’arrivo degli ultimi 15, poi andremo a completare anche Pietra Ligure con le ultime 4 assunzioni“. Afferma Daniela Marchesi, responsabile Piattaforma Attività e Degenze regionali del Gaslini Diffuso.

“Quello che si era concordato a livello regionale era di fare un passaggio casuale quindi man mano che entravano i nuovi assunti le Asl riassorbivano coloro che avevano scelto di rimanere in Azienda. C’è quindi una totale collaborazione con tutte le Asl per far si che gli organici rimangano al completo”.

Da gennaio alcuni infermieri sono già stati assunti e operativi e con i 15 in arrivo entro aprile su Savona (che così concluderà le assunzioni) e in 4 che dovranno necessariamente andare a completare l’organico a Pietra Ligure si arriverà a sostituire i 25 infermieri che avevano detto no al trasferimento sotto il Gaslini.