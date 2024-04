Passeggiata a raso in via Nizza, al via i lavori a maggio: proseguiranno per tutta l’estate

Savona. Inizieranno a inizio maggio e proseguiranno per tutta l’estate i lavori per la nuova passeggiata a raso in via Nizza a Savona.

“La conferenza dei servizi si chiude il 20 aprile e il cantiere aprirà pochi giorni dopo, a causa dei ritardi che ci sono stati proseguiranno nei mesi estivi per concludersi entro la fine dell’anno, termine della proroga concessa dal ministero”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

L’assessore rassicura titolari dei bagni e bagnanti: “La stagione balneare verrà salvaguardata. Si cercherà di dare minor disagio possibile sia agli stabilimenti che alle spiagge libere”.

Le zone di intervento sono quattro dal Letimbro fino a Zinola (tra i bagni la Playa e il complesso socio sportivo, tra Rio Quattro Stagioni e Rio Molinero, tra rio San Cristoforo e i Bagni Corsaro, tra i Bagni sant’Antonio e Bagni Umberto). La variante, approvata per affrontare l’aumento dei costi, ha previsto la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare sotto.

Il progetto è al centro di polemiche da diverso tempo perchè “rischia di essere distrutta dalla mareggiata”, ma in più occasioni l’amministrazione comunale e i tecnici hanno spiegato che “è idonea a sopportare le mareggiate”.