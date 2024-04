Savona. E’ stato celebrato questa mattina l’ottantesimo anniversario della “Pasqua di sangue”, in ricordo della fucilazione da parte dei nazifascisti di tredici martiri savonesi avvenuta il 5 aprile in Valloria.

La cerimonia si è svolta presso il cippo all’interno dell’ospedale San Paolo di Savona. Dopo l’intervento del sindaco di Savona e i saluti alle autorità, è seguita l’orazione ufficiale in ricordo dei martiri da parte del presidente Aned Savona Imperia Simone Falco.

“Ringrazio e saluto le associazioni che organizzano questo momento. Ringrazio le scuole, il dirigente scolastico, l’insegnanti e i ragazzi che sono qui presenti – ha detto il sindaco Marco Russo -. È una tappa del nostro percorso di pellegrinaggio della memoria, che ogni anno ha il suo culmine nel 4 aprile ma che si nutre di appuntamenti tutto l’anno. È la collana che raccoglie le perle della memoria, è un passaggio importante: la memoria di persone normali, come noi, che però hanno saputo compiere scelte eroiche. Sono quindi persone che ci richiamano alla responsabilità”.

“È un percorso della memoria che riguarda le persone ma anche i luoghi: è importante ricordare ciò che è accaduto in questo luogo. Attraverso il ricordo noi dobbiamo rinnovare un impegno civico, una consapevolezza del dovere civico di una comunità. Mi piace ricordare che questo accade a 80 anni da questo eccidio ma capita anche nell’anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura, in cui dobbiamo fare questo processo della memoria della Resistenza: non è soltanto storia e passato, ma è fondamenta di una cultura. Attraverso il percorso di Capitale della Cultura noi costruiamo il nostro futuro”, ha concluso.