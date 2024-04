Oss, in arrivo 328 assunzioni in Asl e ospedali e un nuovo bando per corsi di formazione gratuiti

Liguria. Saranno 328 gli Oss assunti quest’anno dalle aziende sanitarie pubbliche della Liguria attingendo alla graduatoria del maxi concorso indetto da Alisa nel 2022, in base al fabbisogno individuato da ciascun ente. È quanto ha spiegato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo a un’interrogazione di Sergio Rossetti (Azione) in consiglio regionale. Intanto, entro la fine del 2024 arriverà un nuovo bando per la formazione gratuita di queste figure professionali.

Ad oggi la graduatoria in via di scorrimento, che scadrà l’8 settembre 2024, contiene ancora 869 unità distribuite su Asl 1, Asl 2, area metropolitana di Genova e Asl 4. “Lo scorrimento delle graduatorie – ha ricordato Gratarola – dipende dal piano dei fabbisogni di personale contenuto nei piani integrati definiti da aziende ed enti sanitari per il triennio 2024-2026”.

Nel frattempo è in corso la formazione di altri 600 Oss grazie ai 20 corsi professionali finanziati interamente dalla Regione con 2,8 milioni di euro dal Fondo sociale europeo. “Tale numero – ha ricordato Gratarola – è stato definito su espressa richiesta delle associazioni di categoria, prima fra tutte Confindustria, e sulla base della capacità del sistema della formazione, ma anche delle Asl, di sostenere con efficacia e tempestività i percorsi formativi. È noto infatti che la formazione per Oss abbia una durata importante in termini di ore, mille per ogni corso, e preveda specifiche sedi di tirocinio, messe a disposizione dalle strutture sanitarie”.

Nel frattempo, però, Rossetti ricorda le “continue segnalazioni di carenza di personale Oss presso i presidi autorizzati e accreditati, pubblici e privati, di associazioni, operatori, ordini professionali, sindacati, categorie del sistema sanitario regionale”. Una carenza, stimata in 800 unità su tutto il territorio regionale, che “obbliga infermieri e personale sanitario a sopperire a questa mancanza svolgendo mansioni diverse dalle loro competenze, aumentando il carico di lavoro e compromettendo la qualità dell’assistenza”.

La Regione è dunque pronta a correre ai ripari: “Stiamo già lavorando per bandire prima della fine dell’anno un nuovo avviso che consentirà l’inserimento in aula di nuovi allievi all’inizio del 2025, in tempi maturi per assicurare opportunità di inserimento lavorativo per le persone disoccupate, alimentazione di un servizio così essenziale e delicato per la cura delle persone, sostenibilità e qualità della formazione”, conclude Gratarola.