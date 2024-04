Omicidio Etleva Bodi, il marito in aula: “Solo qualche schiaffo senza cattiveria. Vorrei essere io al suo posto”

Savona. “Non ho mai picchiato mia moglie, solo qualche schiaffo ma senza cattiveria“. Lo ha detto in aula Selami Bodi, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie.

La donna, 31 anni, madre di 4 figli, è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo dopo essere stata strangolata la notte tra il 27 e 28 ottobre nell’appartamento nel quale viveva.

Quando i carabinieri hanno chiesto all’uomo i dettagli dell’accaduto ha confessato di aver strangolato la moglie, dinamica poi confermata dal medico del 118. Selami Bodi aveva aggredito la moglie dopo una discussione e aveva confessato ai carabinieri, intervenuti dopo la chiamata al 112, di aver tentato di strangolare la moglie.

“Non abbiamo mai discusso, neanche in Albania. Non c’erano problemi di separazione”, ha detto ancora Bodi in tribunale durante l’udienza. Poi sul viaggio in Albania organizzato per far incontrare le due famiglie e confrontarsi sui problemi della coppia ha aggiunto: “Abbiamo parlato della mia gelosia e l’imam ci ha detto che non era una cosa grave che potevamo andare avanti lo stesso, che non era un motivo per rovinare il matrimonio. Io avevo preso l’impegno di smettere di litigare. Lei era molto arrabbiata ma aveva accettato di continuare a stare insieme”.

I familiari, durante la loro testimonianza nelle settimane scorse, avevano detto che “lui le diceva anche come vestirsi”. Oggi in aula Selami ha respinto le accuse: “Lei sceglieva l’abbigliamento e poteva vestirsi come voleva”.

Verso la fine della sua testimonianza tra le lacrime ha detto: “Vorrei essere io al suo posto“.