Oltre la malattia, storia di una paziente operata al Santa Corona. Ciangherotti: “Neuroscienze eccellenza straordinaria”

Albenga/Pietra L. “Competenza medica di alto livello, scrupolosa attenzione e forte sensibilità verso i pazienti. Il reparto di Neuroscienze dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è un’eccellenza assoluta. La storia di una mia paziente, operata due anni fa per un astrocitoma, ne è un esempio emblematico. È una testimonianza che, come molte altre, mette in luce la dedizione e la straordinaria professionalità del personale medico e infermieristico del reparto di neurochirurgia di Pietra Ligure”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Nei giorni scorsi, il consigliere albenganese ha visitato il reparto di Neuroscienze: “Conosco bene la dottoressa Cagetti, a cui vanno le mie più sincere congratulazioni per la recente e più che meritata nomina a nuovo primario direttore del reparto di Neurochirirgia dell’ospedale Santa Corona, e il suo staff- spiega Ciangherotti -. La preparazione e la competenza di questo team sono un patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale. E la conferma l’ho avuta anche in questi giorni, quando, parlando con alcuni operatori sanitari dell’ospedale pietrese, sono venuto a conoscenza di alcuni numeri davvero impressionanti”.

“Il numero degli interventi oncologici cerebrali nel corso degli ultimi anni è in aumento – aggiunge il capogruppo forzista -. . Nel 2022, il reparto eseguiva circa 60 interventi all’anno. Nel 2023, questo numero è raddoppiato, arrivando a 120 interventi. Nel primo trimestre del 2024, sono già stati registrati 40 intervenenti al neurocranio. Un trend che lascia presumere che entro la fine dell’anno potrebbero essere effettuati circa 160 interventi. Sono numeri impressionanti che testimoniano l’importanza del lavoro svolto dal reparto di Neuroscienze dell’ospedale pietrese su scala nazionale”.

Conclude Ciangherotti: “Voglio congratularmi con la dottoressa Cagetti e tutto il personale infermieristico, che rappresentano fonte di grande orgoglio per la nostra sanità territoriale. Un grazie speciale che arriva dal cuore anche della mia paziente, la cui vita, due anni fa, è cambiata in meglio per merito di queste professionalità. Così come quella di decine e centinaia di persone che, nell’affrontare una sfida difficile, hanno avuto la fortuna di ricevere le migliori cure possibili, accompagnate da un’umanità fuori dal comune”.