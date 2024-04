Oli d’Italia 2024, Gambero Rosso incorona due aziende savonesi

Liguria. Il pregiato olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea e dell’artigianato gastronomico italiano, viene celebrato nella 14ª edizione della Guida Oli d’Italia, presentata oggi al Sol&Agrifood di Verona, in collaborazione con Vinitaly. La guida, disponibile in italiano e inglese, offre una mappa dettagliata delle varietà di olive e degli oli presenti nel Paese, escludendo solo Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, e raccontando le storie dei produttori che tramandano la tradizione dell’olio.

A spiccare nella 14esima edizione della prestigiosa guida, tre aziende liguri, due delle quali in provincia di Savona. Si tratta, in particolare, dell’azienda pietrese Olio Pedro con il suo Taggiotto e la finalese Domenico Ruffino con Pria Grossa. Nell’imperiese premiato Paolo Cassini con il suo Extremum Monocultivar

“Ogni prodotto ha caratteristiche uniche”, commenta Stefano Polacchi, curatore della Guida, “e la nostra missione è guidare professionisti e consumatori nella scelta del miglior olio per i loro gusti e abbinamenti”. La Guida recensisce 389 aziende e 679 etichette, di cui 191 premiate con Tre Foglie e 34 con Stelle, il massimo riconoscimento. Polacchi sottolinea l’importanza di sostenere gli agricoltori italiani contro la concorrenza dei prodotti comunitari a basso prezzo.

Maurizio Bai, Vice Direttore Generale Commerciale Vicario di Banca Mps, sottolinea l’impegno della banca nel sostenere il settore agroalimentare italiano e la qualità dei prodotti del Paese.

La Guida include oli in cinque fasce di prezzo e fornisce informazioni su produttori di olive da mensa e aziende con servizi di ospitalità e ristorazione in campagna. Ogni olio è valutato anche per il suo profilo aromatico, per suggerire abbinamenti con cibi e ingredienti.

Le Stelle tra Liguria e Piemonte

La Guida evidenzia le eccellenze olivicole anche tra Piemonte e Liguria, con 9 aziende tra i migliori produttori italiani. Quattro di esse ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Foglie: