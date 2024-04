Nuovo viadotto della A6 a Carcare, da lunedì senso unico alternato nei pressi del cantiere

Carcare. Proseguono i lavori per il rifacimento del viadotto Bormida di Pallare della A6 Torino-Savona, e il cantiere prevede, per i prossimi mesi, un’ulteriore modifica alla viabilità. Dalle ore 6 di lunedì 8 aprile alle ore 24 del 31 ottobre sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri dotati di paletta o impianto semaforico mobile, come si legge dall’ordinanza della Polizia locale di Carcare.

Sempre in via Nizzareto, inoltre, nell’area interessata dagli interventi, sulla pista ciclabile insisterà il divieto di transito

per i pedoni e i ciclisti, che dovranno pertanto scegliere il percorso alternativo lungo la variante del Mulino per raggiungere la zona di via Barrili vicina al viadotto.

Il cantiere, iniziato lo scorso autunno, porterà alla completa sostituzione di tutto l’implacato che non sarà più in cemento armato ma in acciaio, rispondendo ai più recenti e necessari criteri antisismici.