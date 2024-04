Nuova diga, Cavo (Lista Toti): “Orlando e Ghio coppia del no che tifa contro la Liguria”

Liguria. “Andrea Orlando e Valentina Ghio si confermano l’inossidabile coppia del no”. Così Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione attività produttive della Camera e Coordinatrice della Lista Toti, al comunicato degli onorevoli Pd Valentina Ghio e Andrea Orlando, dopo le rassicurazioni del ministro Salvini al question time sulla diga del porto di Genova

“Oggi abbiamo presentato due interrogazioni simili sulla diga di Genova, ma evidentemente eravamo in aule diverse ad ascoltare le risposte. Di fronte a un ministro che assicura che la diga sì farà, che il cronoprogramma sarà rispettato, che a maggio sarà posato il primo cassone, che sono state rispettate tutte le norme di trasparenza, che non c’è evidenza, dopo la delibera di Anac, di indagini di natura penale o contabile, loro che fanno? Anziché sostenere la prosecuzione di un ‘opera strategica per Genova e per il Paese (come la sottoscritta ha fatto in aula dando sostegno al governo sulla linea del fare) continuano a paventare un rischio non dell’aumento dei tempi (che è stato sconfessato), ma di un aumento dei costi per il rischio di risarcimenti milionari che lo stato dovrebbe pagare a chi dovesse vincere i ricorsi senza realizzare l’opera. Pagherà Pantalone, ci spiegano, ricorrendo al periodo ipotetico dell’irrealtà. Di fronte a un cronoprogramma chiaro, dicono che è scritto sulla sabbia. Di fronte a una garanzia di trasparenza, continuano a parlare di mancanza di trasparenza”.

“Noi siamo diversi. Noi gli impegni del ministro li abbiamo ascoltati e al cronoprogramma crediamo e lo faremo rispettare. È questa la differenza. Noi siamo per il Si alle infrastrutture, alla diga e alla crescita del Paese. Loro sono per il no a tutto: no alle campagne di promozione della nostra regione, no alle politiche tariffarie delle Cinque Terre per far viaggiare gli studenti liguri gratis, no al rigassificatore, no alla diga, solo per fare qualche esempio. Peccato che la diga fosse stata voluta già dal ministro alle Infrastrutture Pd Paola De Michelis. Evviva la coerenza”.