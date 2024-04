Neuropsichiatria infantile, Gratarola: “Stanziati 3mln aggiuntivi, come richiesto dalle Asl”

Liguria. “Quello che forse non è chiaro per i consiglieri Ioculano e Natale è che il provvedimento dei tre milioni di euro ha il carattere della straordinarietà. E la straordinarietà è rappresentata dai pazienti liguri in attesa da oltre 18 mesi. Non solo. Il monitoraggio che i consiglieri mettono in discussione è stato fatto da professionisti, i neuropsichiatri delle varie Asl, ed è emersa la suddivisione che abbiamo deliberato recentemente in Giunta”.

L’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola replica così ai consiglieri di opposizione Enrico Ioculano e Davide Natale.

“Dai dati si evince che Asl 1, Asl 4 e Asl 5 hanno una offerta riabilitativa a gestione diretta della Asl e pochi pazienti in lista d’attesa da oltre 18 mesi rispetto ad Asl 2 e Asl 3 che hanno una lista d’attesa per la presa in carico riabilitativa più corposa – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Tengo a sottolineare la straordinarietà di questo provvedimento, che non vuole oscurare il lavoro ordinario di presa in carico delle Aziende e degli Enti convenzionati, è quella di andare anche incontro alle famiglie che hanno, nel tempo di attesa, provveduto con risorse personali a garantire ai propri figli le cura riabilitative necessarie”.

“Per queste infatti il provvedimento garantisce la prosecuzione delle prestazioni presso le strutture e i professionisti scelti in autonomia dalle famiglie. Tuttavia per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di affrontare la spesa necessaria vi è l’immediata presa in carico attraverso i nostri centri ambulatoriali riabilitativi convenzionati”.

“Accanto a questo provvedimento straordinario – conclude Angelo Gratarola – va poi ricordato che ogni anno per la neuropsichiatria infantile la Liguria stanzia a livello regionale 11,6 milioni di euro per provvedere alle prese in carico riabilitativa”.