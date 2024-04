Nasce Vehicle Logistic Vado, Casciano (ad Vado Gateway e Reefer Terminal): “Notizia importante”

Vado Ligure. “La nascita di Vehicle Logistic Vado è una notizia importante per l’infrastruttura portuale di Vado Gateway e i suoi due terminal, da tempo attivi anche in questo ambito della logistica”. Ad affermarlo, Santi Casciano, amministratore delegato Vado Gateway e Reefer Terminal.

“La scelta della nuova società costituita dal Gruppo Fratelli Cosulich e da XCA di realizzare questo importante progetto a Vado Ligure – ha proseguito Casciano – testimonia la centralità dei nostri terminal anche per questo segmento di mercato e confidiamo possa dare un ulteriore impulso al loro percorso di crescita. Nel 2023 abbiamo registrato un incremento dei volumi di auto pari a +284% e nel primo trimestre 2024 il traffico ha segnato un +38% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno”.

“Grazie alla banchina RoRo di Reefer Terminal lunga 200 metri con raccordo ferroviario che offre la possibilità di attivare treni auto, fondali in grado di accogliere navi fino a 17,25 metri e uno specifico know-how maturato, il sistema portuale Vado Gateway ha tutte le caratteristiche tecniche e le competenze necessarie per servire al meglio questo mercato e si candida a diventare uno dei principali gateway del Mediterraneo per la logistica automotive”, ha concluso Casciano.