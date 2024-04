Mozione in merito alle tumulazioni ad Albenga, il sindaco: “Ciangherotti continua a travisare la realtà”

Albenga. “Ancora una volta il consigliere Ciangherotti travisa la realtà dei fatti oltre che le parole chiaramente espresse in Consiglio comunale. Anche questa volta lo fa su un argomento particolarmente delicato e che merita particolare attenzione”. Risponde così il sindaco Riccardo Tomatis alle accuse mosse dai banchi dell’opposizione da parte di Eraldo Ciangherotti.

“Fare parole è facile, ma la città ha bisogno di fatti, di azioni concrete e studiate. La mozione da lui presentata non poteva essere approvata per incongruenze tecniche ed il problema della carenza dei loculi va affrontata in maniera seria. Occorre precisare che la materia è particolarmente delicata e va affrontata con serietà”, prosegue il primo cittadino.

E prosegue: “Nel 2021 con il primo lotto di ampliamento interno del cimitero di Leca abbiamo realizzato 160 loculi e 360 ossari. Un fatto. Non parole. Inoltre stiamo già lavorando per la realizzazione del secondo lotto di quell’intervento. Infine è importante ricordare che il piano regolatore cimiteriale (che presto porteremo in consiglio dopo la valutazione delle quattro osservazioni pervenute) prevede l’ampliamento di tutti i cimiteri di Albenga”.

“Chiediamo al consigliere Ciangherotti di provare ad astenersi, sappiamo che è difficile per lui, da sproloqui su argomenti sensibili e soprattutto, siccome in consiglio comunale gli sono stati spiegati i motivi del voto contrario alla sua mozione ci chiediamo davvero cosa non abbia capito – conclude Tomatis – Siamo disponibili ad una “sessione di recupero” dopo il consiglio se vuole, magari potrà capire anche lui cosa è stato detto”.