Motoclub Fuoringiro Savona, ottimi risultati in tre diverse manifestazioni

Maggiora. Domenica 7 aprile lo storico tracciato di Maggiora, in provincia di Novara, ha ospitato il campionato regionale ligure di motocross.

Nell’occasione i piloti del Motoclub Fuoringiro Savona hanno ottenuto ottimi risultati.

Edoardo Alcaras si è classificato secondo di giornata con due secondi posti nelle manche, nella classe Challenge MX2.

Matteo Boristene si è piazzato ottavo di giornata nella classe Challenge MX1.

Bene anche Alessandra Contardo nella 85 Senior.

Contemporaneamente a Passirano, in provincia di Brescia, si sono svolte le prime due tappe del campionato italiano minienduro. Athena Magliolo si è classificata quinta e poi quarta nella classe Femminile.

Domenica 14 è ripreso il campionato italiano enduro a Nocciano, in provincia di Pescara, che ha ospitato la seconda tappa delle cinque in programma.

Si conferma miglior ligure assoluto (24°) il pilota cogoletese Giorgio Viglino (quarto classe Senior 450) in sella alla sua Husqvarna 350 Xmoto Race; Giulia Melighetti ha chiuso sesta nella classe Femminile.

Prossimi appuntamenti. Domenica a Salandra (MT) Stefano Durante sarà al via del campionato italiano enduro Major, mentre a Sezzadio (AL) il Mc Fuoringiro Savona organizzerà una gara Enduro Sprint valevole anche per il campionato regionale ligure Minienduro.