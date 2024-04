Morti per Covid nelle Rsa, inchiesta archiviata dalla Procura savonese

Savona. La Procura della Repubblica di Savona ha disposto l’archiviazione in merito all’inchiesta giudiziaria scattata nel 2020 per le morti Covid avvenute nelle Rsa del territorio provinciale. Sono infatti pervenute agli organi inquirenti tutte le consulenze medico-legali relative all’indagine, iniziata a seguito di una serie di esposti da parte dei parenti delle persone decedute fino allo stesso presidente dell’Ordine dei Medici di Savona Luca Corti.

Le ipotesi di reato erano state epidemia colposa e omicidio colposo.

Secondo quanto appreso dal sesto piano di Palazzo di Giustizia, non è stato riscontrato un oggettivo nesso di casualità tra le eventuali mancanze nella prevenzione che sarebbero state riscontrate nelle case di cura del savonese e l’aumento dei casi di positività per il virus, che hanno poi condotto ai singoli decessi dovuti al peggioramento delle patologie e quindi del quadro clinico dei pazienti e ospiti.

Gli accertamenti, che inizialmente erano stati svolti da Asl 2 e guardia di finanza, avevano riguardato praticamente quasi tutte le Rsa provinciali. In seguito la Procura aveva richiesto una serie di perizie medico-legali per definire eventuali responsabilità e negligenze.

Nell’ambito investigativo sviluppato in oltre tre anni, sarebbe emerso che alcune strutture erano più attente sul fronte della prevenzione nella propagazione del virus, altre meno, tuttavia non ci sarebbero stati elementi tali che potessero evidenziare che nel caso di misure più stringenti nel contenimento pandemico gli anziani deceduti si sarebbero potuti salvare.

Nella richiesta di archiviazione è stato evidenziato come il Covid fosse già in circolazione e rapida diffusione, rappresentando un “fatto eccezionale” rispetto alle possibili azioni preventive a livello sanitario da mettere in campo.