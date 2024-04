Millesimo, Filippo Papa è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Millesimo. Filippo Papa è il Commissario Cittadino di Forza Italia per Millesimo.

Settantadue anni, ha lavorato in Poste Italiane come direttore dell’ufficio Postale di Cairo Montenotte fino al momento del meritato ritiro.

“Filippo si è sempre distinto per presenza e impegno in Valle, la scelta non avrebbe potuto essere più adatta”, hanno fatto sapere da Forza Italia.

“Ho sempre lavorato sul territorio Valbormida in particolar modo a Millesimo per tenere alti i nostri ideali di moderati e farci carico dei problemi del territorio – è il commento di Filippo Papa – sono onorato dell’incarico ricevuto, incarico che cercherò di svolgere al meglio per affrontare le diverse problematiche che si presenteranno in futuro”.