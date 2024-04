Millesimo, che emozione la Promozione! Macchia e Castello: “Realizzato un sogno, diventati schiacciasassi con il lavoro”

La vittoria per 2 a 0 contro l’Ospedaletti in trasferta è valsa la storica promozione del Millesimo. Un campionato dominato, che i giallorossi chiuderanno imbattuti se domenica prossima non perderanno contro il fanalino di coda Polisportiva Sanremo. La gioia più bella che si aggiunge alla Coppa Liguria vinta ai rigori contro la Cogornese. Una stagione storica e indimenticabile per il club ripartito quasi da zero nel 2018.