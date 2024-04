Mezza Maratona di Genova, al via la carica dei 10mila

Genova. Oltre 10mila persone di corsa nelle strade di Genova per la Mezza Maratona, evento sportivo di grande richiamo – inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale europea dello Sport – che quest’anno ha chiuso in anticipo le iscrizioni dato il grande afflusso registrato. La giornata si divide tra la classica Mezza di 21 chilometri, la Corrigenova di 13 chilometri e la Family Run di 4 chilometri che passa per la prima volta sulla sopraelevata. Le premesse climatiche sono ottime, date le temperature quasi estive.

Mezza Maratona di Genova 2024, il percorso

Le tappe principali del percorso sono via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse, sopraelevata e Porto Antico, per una lunghezza complessiva di 21 km e 97 metri e un’altitudine massima di 41 metri. Si parte alle 9, con il record da battere fissato a un’ora, 2 minuti e 41 secondi, “staccato” nell’edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat. Tra le novità sportive di quest’anno figura la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona.

Oltre alla “Mezza”, il programma podistico della manifestazione prevede come detto anche la Corrigenova di 13 km. Il tracciato si sovrappone a quello della mezza maratona, ma gli atleti in gara dovranno correre sulla Sopraelevata soltanto in direzione ponente e la partenza è posticipata alle ore 9.15. C’è poi la Family Run, lunga 4 km, che in questa edizione, per la prima volta, avrà anche lei una parte del percorso sulla sopraelevata, con partenza da piazza Rossetti.

Organizzata dalla Podistica Peralto, presieduta da Mauro Semonella, la Mezza Maratona Internazionale di Genova ha il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Guardia Costiera Ausiliaria, Ports of Genoa e Sport e Salute, ed è possibile iscriversi fino al 10 aprile sul sito ufficiale dell’evento al link www.lamezzadigenova.it.

Mezza Maratona di Genova: percorso, orari e modifiche al traffico

In piazza Caricamento, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi, su entrambi i lati della strada è stato istituito il divieto di sosta dall’una alle 14 di domenica 14 aprile (con rimozione forzata).

Divieto di transito dalle 8 alle 14, e comunque sino a cessate esigenze (con l’unica eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara) nelle seguenti strade:

• Via del Molo

• Piazza Caricamento

• Via Antonio Gramsci (direzione ponente)

• Via Alpini d’Italia

• Piazzale Stazione Marittima

• Via Fanti d’Italia

• Piazza del Principe (lato levante rotatoria)

• Via Andrea Doria

• Via Balbi

• Piazza della Nunziata

• Via Paolo Emilio Bensa

• Largo della Zecca

• Via Cairoli

• Via Garibaldi

• Piazza delle Fontane Marose

• Via XXV Aprile

• Piazza Raffaele De Ferrari

• Via XX Settembre

• Via Brigata Liguria sul lato a ponente della carreggiata

• Via Armando Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati) e direzione levante tratto tra

via Brigate Partigiane e via Barabino

• Via Carlo Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra via Armando Diaz e la via

Giuseppe Casaregis

• Via Giuseppe Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante e centro strada nel tratto tra via Ruspoli e Corso Guglielmo Marconi)

• Corso Italia, entrambe le carreggiate

• Via F. Cavallotti, tratto tra c.so Italia e via O. De Gaspari

• Corso Guglielmo Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati Rotatoria 8 novembre 1989 (a esclusione della corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico centrale del Viale Brigate Partigiane)

• Strada Aldo Moro, entrambe le carreggiate

• Ponte Elicoidale, sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che porta al viadotto della Camionale oltre che il viadotto della Camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno

• Tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione ponente, è

temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare

• Piazza Cavour

Sono stati anche istituiti sensi unici e cambi di viabilità per cercare di rendere più fluido il traffico alla luce delle chiusure:

• Via Cesarea, nel tratto di strada compreso tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste, senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte

• Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare nelle vie Quarnaro, Zara (tratto a mare di Via Rosselli-Gobetti), Renato Martorelli e Giacomo Medici del Vascello. Per gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 della via San Giuliano è consentito accedere/uscire da via Giovanni Bovio, per l’accesso carrabile a via Torre dell’Amore è consentito l’accesso e l’uscita su corso Italia

• Senso unico alternato regolamentato da personale di polizia locale nelle vie Podgora e Dei Pescatori (nel tratto di strada compreso dall’intersezione con il viale delle Brigate Partigiane al pilone della strada A. Moro n. 196).

• Obbligo di arresto allo Stop e di dare la precedenza e svolta a destra agli incroci tra le vie Dei Pescatori / Brigate Partigiane – Zara / Rosselli-Gobetti

– Renato Martorelli / Renzo Righetti – Giacomo Medici del Vascello/Via Oreste De

Gaspari

• Divieto di transito veicolare in corso Aurelio Saffi nel tratto compreso tra via Atto Vannucci e viale delle Brigate Partigiane, direzione levante/monte

• Per consentire l’accesso e il deflusso dei veicoli diretti o provenienti dalla Fiera del Mare, viene istituita una corsia protetta che da via dei Pescatori arriva a piazzale Kennedy utilizzando la parte più a mare della Strada Aldo Moro e la corsia cordolata della parte mare della rotatoria 9 novembre 1989

Family Run: percorso, orari e modifiche al traffico

La Family Run parte invece alle 11 seguendo il seguente percorso: piazza Rossetti, corso Marconi, strada Aldo Moro lato Mare, svincolo piazza Cavour, via del Molo, Porta Siberia, Porto Antico, piazzale Mandraccio.

Sono disposte le seguenti prescrizioni:

• Divieto di transito dalle 8 alle 14 in piazza Rossetti carreggiata lato levante e divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata dalle ore 00.01 alle ore 14 di domenica

• Divieto di transito dalle 8.45 alle 11.30 in corso Marconi carreggiata lato monte tratto tra via Rimassa e piazza Rossetti, carreggiata lato ponente, e divieto di sosta dalle ore 00.01 alle ore 14 di domenica.

Le modifiche alle linee Amt

Linea 31

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguiranno per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprenderanno regolare percorso.

Navetta Centro Storico

Il servizio della Navetta Centro Storico sarà sospeso dalle 7.30 alle 14.00 e riprenderà con la corsa delle 15.30.

Volabus

La corsa del Volabus delle ore 9.00 in partenza da Brignole FS per l’aeroporto, transiterà via autostrada, entrando al casello di Genova Est e uscendo al casello di Genova Ovest, da dove riprenderà il regolare percorso.

Mdg for Charity, l’iniziativa solidale

Nel giorno della “Mezza” spazio anche alla solidarietà con Mdg for Charity, iniziativa finalizzata a valorizzare varie realtà genovesi attraverso lo strumento dello sport che trasforma intenzioni in azioni a favore di soggetti bisognosi e meritevoli di aiuto. Il principale obiettivo che si pone il progetto “MdG for Charity” è di dare visibilità a tali problematiche sensibilizzando quanti, direttamente o indirettamente, parteciperanno all’evento “MdG 2024”, in programma il prossimo 14 aprile a Genova, portandoli a conoscenza dei vari progetti delle associazioni. Si tratta del primo esempio, in una manifestazione sportiva outdoor, di come una città, un territorio possano mettersi a disposizione di diverse realtà impegnate in azioni di beneficenza per aiutarle a far conoscere i propri progetti e sensibilizzare il maggior numero possibile di persone verso le tematiche di loro pertinenza, creando anche un’occasione di possibile coordinamento degli interventi.

Inoltre, come nel 2023, anche quest’anno si conferma, nel segno della solidarietà, il legame tra la Mezza Maratona Internazionale di Genova e il Rotary Club Genova Golfo Paradiso. Domenica 14 aprile, giorno della gara, si celebra infatti la Giornata nazionale per la donazione degli organi, in occasione della quale il Rotary lancia ad atleti e cittadini il messaggio “Un dono per rinascere”, nel quadro della campagna per la donazione di organi, tessuti e cellule.