Liguria. Chiusura di settimana con la presenza del promontorio anticiclonico, da lunedì il suo progressivo indebolimento favorirà un incremento della nuvolosità. Di seguito le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 14 aprile

Cielo e fenomeni

Altra giornata stabile con il transito di sottili velature in un contesto soleggiato, verso sera graduale formazione di nuvolosità marittima sul Savonese.

Venti

deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi sui versanti padani.

Mari

quasi calmo.

Temperature

minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione. Costa: min +12/+18°C – max +18/+23°C. Interno: min +4/+15°C – max +20/+26°C

Lunedì 15 aprile

Cielo e fenomeni

molte nubi lungo la fascia costiera, in particolar modo dal Savonese occidentale verso est, non si escludono deboli piovaschi associati. Sul resto della regione asciutto con il transito di velature.

Venti

moderati dai quadranti meridionali, ulteriori rinforzi sui versanti padani.

Mari

da poco mosso a mosso.

Temperature

in diminuzione

Martedì 16 aprile

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, non si esclude anche la formazione di qualche rovescio sparso. Temperature stazionarie.