Manifestazione balneari a Roma, l’assessore Scajola: “Ampia partecipazione dimostra urgenza del problema”

Liguria. Si è svolta a Roma la manifestazione organizzata dalle associazioni di categoria dei balneari Fiba Confesercenti e Sib-Fipe Confcommercio “per richiedere, in maniera univoca, una legge nazionale di riordino”.

Presenti numerosi sindaci e rappresentanti politici del savonese, tra cui il sindaco di Loano Luca Lettieri, i sindaci Giancarlo Canepa (Borghetto Santo Spirito) e Maurizio Garbarini (Albisola Superiore), il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi, gli assessori Francesco Amandola (Pietra Ligure) e Rocco Invernizzi (Alassio).

Lettieri è salito sul palco e ha parlato a nome dei suoi colleghi amministratori savonesi: “Siamo qui per chiedere al Governo di fare chiarezza sulle modalità di applicazione della Direttiva Bolkestein e per dare sostegno e solidarietà agli imprenditori balneari del nostro territorio, che costituiscono una componente fondamentale dell’economia locale. Senza gli stabilimenti balneari viene a mancare il motore trainante del turismo, perciò tutelare le imprese (che sono gestite da intere famiglie e danno lavoro a migliaia di persone) significa salvaguardare il nostro settore turistico”.

Presente anche l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola, che è intervenuto in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come coordinatore del Tavolo in materia di demanio marittimo.

“La folta partecipazione all’evento odierno dimostra quanti lavoratori e quante famiglie soffrano per l’attuale situazione. Abbiamo ribadito la necessità di avere al più presto una legge nazionale di riordino in materia di concessioni balneari marittime. Come Regioni siamo disposti a collaborare con il Governo, a lavorare congiuntamente per tutelare le nostre imprese, anni di lavoro e di storia della Liguria e del nostro Paese”, ha dichiarato Scajola.