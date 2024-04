Maltempo, altri 25 interventi dei vigili del fuoco: strada chiusa a Varazze

Varazze. Sono proseguiti anche nel pomeriggio di oggi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti a seguito della forte ondata di maltempo che ha interessato il savonese in questi giorni, che ha peggiorato la situazione idrogeologica in molte località.

La situazione più critica a Varazze, in via delle Ginestre, dove la caduta di un pino ha costretto alla chiusura temporanea della viabilità per ragioni di pubblica sicurezza: sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a transennare l’area interessata.

Oltre al territorio varazzino e relativo entroterra, ad essere particolarmente colpito dalle forti piogge anche l’albenganese: in questo caso, comunque, non si registrano particolari disagi ai collegamenti stradali o ad aree cittadine della provincia.

Complessivamente sono stati 25 gli interventi dei vari distaccamenti provinciali, comprese azioni di messa in sicurezza di muraglioni pericolanti.

In mattinata, poi, non erano mancate richieste e segnalazioni per allagamenti in box e scantinati.