Lutto nel finalese e per l’imprenditoria: si è spento Piero Giovannacci

Finale Ligure. Una vera e propria icona nel mondo del caffè made in Liguria: aveva fondato l’azienda di famiglia a metà anni ’60, quando dal suo piccolo negozio di degustazione nel centro di Finale Ligure ha iniziato a tostare nel retrobottega i suoi caffè, plasmando un marchio di fabbrica: si è spento all’età di 92 anni Piero Giovannacci.

Nato nel 1931 ad Alessandria, fin dalla giovane età lavorava nel settore del caffè come rappresentante per piccole aziende famigliari del suo paese. Col passare del tempo la sua passione aumentò ed erano gli anni 60, dove tutto era possibile. Trovò un negozio nel centro di Finale Ligure, dove arrivò per amore e dove mise su famiglia. In questo negozio incominciò con la sua impresa, tostare i suoi caffè e il resto è diventato storia recente.

La sua realtà imprenditoriale è, infatti, cresciuta negli anni, diventando punto di riferimento del settore e della torrefazione artigianale.

Commozione e cordoglio nella comunità finalese per la scomparsa dello storico titolare dell’impresa che porta il suo nome, ora portata avanti dai familiari, generazione dopo generazione.

Piero lascia la moglie Anna, i figli Massimo, Cristina e Gilberto e i nipoti. I funerali si terranno domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 15 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina: stasera alle ore 18.30 sarà recitato il Santo Rosario.