Loano piange la scomparsa di Renzo Vaccarezza, imprenditore ed ex esponente Dc

Lutto a Loano per la scomparsa di Renzo Vaccarezza, imprenditore nel settore edile ed ex esponente della Democrazia Cristiana: aveva 85 anni.

Renzo Vaccarezza era molto conosciuto nella comunità loanese, non solo per la sua attività imprenditoriale ma anche per il suo passato da consigliere comunale della Dc negli anni ’70.

E’ stato protagonista anche nello sport con il basket, negli anni clou della società loanese.

Lascia le figlie Alba e Augusta, oltre ai parenti tra i quali il consigliere regionale Angelo Vaccarezza. I funerali si sono svolti questa mattina in forma privata.

“Ciao Renzo. La tua generosità silenziosa ti renderà merito lassù. Riposa in pace” il ricordo del sindaco Luca Lettieri.