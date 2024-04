Loano, il sindaco Lettieri incontra la Capitaneria di Porto: “Un presidio importante a tutela di tutti noi”

Loano. Questa mattina il sindaco di Loano Luca Lettieri ha ricevuto a Palazzo Doria la visita istituzionale del comandante della Capitaneria di Porto della provincia di Savona capitano di vascello Matteo Lo Presti, da poco insediato, accompagnato dal comandante del Circondario Marittimo di Loano-Albenga tenente di vascello Alessandro Venuto.

“In questa occasione – spiega il primo cittadino loanese – ho ribadito il ringraziamento della comunità di Loano per l’impegno e il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera-Corpo delle Capitanerie di Porto a cui la Marina Militare, in raccordo con più ministeri, affida molti aspetti legati alla nostra economia locale turistica come la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino, il controllo sulla pesca marittima e delle coste, per citarne alcuni”.

“Un presidio importante a tutela di tutti noi”, conclude il sindaco di Loano.