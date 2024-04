“Liquami alla foce del Fiume Crovetto”: “Noi per Spotorno” scrive una pec al sindaco

Spotorno. “Nella giornata di ieri, ci siamo recati presso la Terrazza Manuelli Ferrer, invitati da alcuni cittadini e residenti in zona a prendere visione di quanto presente nell’acqua stagnante alla foce del fiume oramai da diversi giorni”.

Parola di Massimo Spiga e Francesco Pendola di “Noi per Spotorno che Vorrei” che hanno inviato una pec al sindaco: “Come si può notare dalle foto che abbiamo scattato e che alleghiamo, vi è materiale biancastro che galleggia sulla superficie e rilascia un forte odore di fogna”, hanno spiegato.

Di seguito il testo della pec: “Viste le varie interpellanze presentate dal nostro gruppo consiliare, circa la situazione igienico sanitario della foce, e le rassicurazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici, che i batteri presenti nell’acqua, sono all’interno dei valori di legge, visto anche la nuova stagione di ginnastica domenicale sulla terrazza, e visto, che abbiamo fatto eseguire periodicamente analisi batteriologiche, (già documentate in consiglio comunale) che hanno esiti molto superiori ai limiti di legge, chiediamo al sindaco, onde evitare che questo materiale si depositi nei fanghi o venga fatto defluire in mare, alle porte della stagione turistica, di intervenire, per eliminare quanto presente e prevenire nuovamente, la situazione, che oramai da anni rende poco gradevole fare impresa, abitare o solamente passeggiare davanti a tale spettacolo”.

“Certi di un intervento celere per sanare la situazione, alle porte del ponte festivo, si porgono cordiali saluti”, hanno concluso Spiga e Pendola.